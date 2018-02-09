T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması şüphelileri adliyede

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 9'u muvazzaf asker, 12 kişi adliyeye sevk edildi

09 Şubat 2018 15:08

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 9\'u muvazzaf asker, 12 kişi adliyeye sevk edildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu\'nun FETÖ/PDY\'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sakarya merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Sakarya Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9\'u muvazzaf asker, 1\'i KHK ile ihraç edilmiş askeri personel ve askeri okullardan atılan 2 kişinin bulunduğu toplam 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında geçen hafta Muğla\'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki askeri gemide görevli iken gözaltına alınan astsubay S.S.B. de bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARI Sakarya DHA SAKARYA Fetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYSakarya Cumhuriyet BaşsavcılığıSoruşturma Bürosu FETÖPDYSakaryaSakarya Emniyeti Terörle MücadeleMüdürlüğüKHKEmniyettekiMuğla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24