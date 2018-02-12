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FETÖ'nün 'mahrem asker öğrenci sorumluları'na 8 ilde operasyon: 10 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri öğrenci yapılanmasının sorumluları'na yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

12 Şubat 2018 14:57

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY\'nin \'mahrem askeri öğrenci yapılanmasının sorumluları\'na yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sabah saatlerinde, Kahramanmaraş merkezli 8 ilde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.
FETÖ\'nün \'mahrem askeri öğrenci yapılanmasının sorumluları\' olduğu belirlenen 10 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 

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