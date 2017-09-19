FETÖ'nün kumpasıyla yargıladığı duruşma salonuna, avukat olarak döndü

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de emniyet amiri olarak görev yaptığı sırada FETÖ/PDY üyesi meslektaşlarının kumpasına uğrayan, organize suç örgütüne yardım etmekten gözaltına alınıp yargılanan Orhan Aydın, yöneltilen suçlardan tek tek beraat etti. Hukuk mücadelesi verirken bir yandan da hukuk fakültesini bitiren Aydın, şimdi yargılandığı o duruşma salonlarında stajyer avukat olarak girmeye başladı. Kumpası kuranlar ise sonradan FETÖ\'den tutuklandı ya da firar etti.

Bu süreçte hukuk mücadelesi veren Aydın, bir yandan da hukuk eğitimi almaya başladı. Hukuk fakültesini 4 yılda başarıyla bitiren Orhan Aydın, şimdi yargılandığı o duruşma salonlarında stajyer avukat olarak görev yapıyor. Hayatının karartılmak istendiğini, yeni doğan bebeklerine bu mücadele içerisinde vakit ayıramadığını söyleyen Aydın, \"Polis olarak canlarını, mallarını koruyamadığım vatandaşların hukuki yardıma da ihtiyacı var. Ben de bunu yapacağım\" dedi. Polis Akademisi\'ni bitirdikten sonra komiser yardımcısı olarak göreve başlayan Orhan Aydın, çok sevdiği mesleğini başarıyla sürdürüp kazandığı tecrübesiyle de terfi etti. Son olarak İzmir Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde \'Emniyet amiri\' rütbesiyle polis merkezinden sorumlu olan Orhan Aydın, 2008 yılında kapısını çalan meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Henüz 2 yaşında olan ikiz çocuklarını ve eşini geride bırakan Orhan Aydın, hakkındaki suçlamaları Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürülene kadar öğrenemedi. Meslektaşları tarafından sorgulanan Orhan Aydın, haksız kazanç elde eden organize suç örgütlerine yardımda bulunmakla suçlandı.

MÜCADELE ETTİ, KAZANDI, BERAAT ETTİ

Hakkında organize suç örgütüne yardımda bulunmaktan ve üyelikten davalar açılan Orhan Aydın, bir yandan bu suçlardan hakim karşısına çıkıp yargılanmayla başladı. Bir yandan da hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından idari soruşturma açıldı. Özel yetkili mahkemelerde yıllarca yargılanan Orhan Aydın\'ın hakkında, aynı zamanda 2 kez meslekten ihraç edilmek üzere, aynı kumpası kuranlarca işlem yapıldı. Yıllar içerisinde haklılığı ortaya çıkan Orhan Aydın, hakkındaki tüm organize suç örgütüyle ilgili suçlamalardan beraat etti. Ancak yıllar içerisinde terfi etmesi gerektiği halde bu sağlanmayıp amir olarak bırakıldı. Bunun içinde idare mahkemesine başvuran Aydın, hakkı olan rütbeleri de almayı başardı. Ancak emniyet içerisinde kendisine karşı müdahaleyi sürdüren meslektaşları, bu kez Danıştay\'a itirazda bulundu. Buradaki FETÖ üyelerinin de girişimleriyle mahkeme kararları değiştirildi, rütbeleri alındı.

ADLİYE KORİDORLARINDA MÜCADELE ETTİ, OKULUNU BİTİRDİ

Adliye koridorlarında, duruşma salonlarında haklılığını, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışan Orhan Aydın, kendisi, hem de başkalarının hukukunu savunmak için hukuk eğitimi almaya başladı. 2013 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'ne giren Orhan Aydın, bir yandan mesleğini yaptı, diğer yandan eğitim aldı, diğer yandan da yargılandı. Okulunu başarıyla bitiren Orhan Aydın, 2017 yılında diplomasını aldı.

YARGILANDIĞI SALONA AVUKAT OLARAK DÖNDÜ

Polislikten istifa eden Orhan Aydın, bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra şimdilerde serbest avukatlık yapabilmek için staj görmeye başladı. Bir zamanlar onlarca yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Orhan Adın, şimdi önceden yargılandığı o duruşma salonuna stajyer avukat olarak girdi. Elde ettiği başarının haklı sevincini yaşayan Orhan Aldın, kumpasın ilk kurulduğu yıllarda bazı FETÖ üyesi polislerin, kendilerine yakın olması durumunda yaşadıklarının hiç birisinin başına gelmeyeceğini de söylediğini ifade etti. Orhan Aydın ve arkadaşlarına yönelik kumpasları kuran emniyet amirleri, savcı ve yargılamayı yapan hakimlerin de ya tutuklandıkları ya da firar ettikleri belirtildi. Mücadelesinin süreceğini söyleyen Orhan Aydın, şöyle dedi:

\"Yargılama aşamasında her türlü işkence ve kötü muamele çeşitli şekillerde devam etti. Mesleki yönden hedeflerim vardı. Komiser yardımcısı oldum, böyle başladı. Ama bunu yaptırmadılar, eziyet ettiler. Ben de bunun üzerine hukukçu olup mücadele etmeye karara verdim. Artık serbest avukatlık yapacağım. Edindiğim devlet terbiyesiyle, öğrendiklerimizle, tecrübelerimizle yine insanlara, millete farklı şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. İnsanların hukuki yardıma ihtiyacı var. FETÖ üyesi polisler benim için, kendilerine yakın olsaymışım, başıma bu kötülüklerin gelmeyeceğini anlatmışlar. Ben de geri adım atmadım.\"



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