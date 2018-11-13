FETÖ'nün 'kripto asker' yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı kararı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'de, FETÖ/PDY\'nin \'kripto asker\' yapılanmasına yönelik operasyonda, 21\'i muvazzaf 22 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nda görevli FETÖ/PDY mensubu \'kripto askerler\'e yönelik ardışık telefon aramaları ile örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen 21\'i muvazzaf, 1\'i emekli 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.