T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'nün 'kripto asker' yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı kararı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'nin 'kripto asker' yapılanmasına yönelik operasyonda, 21'i muvazzaf 22 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı

13 Kasım 2018 13:14

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'de, FETÖ/PDY\'nin \'kripto asker\' yapılanmasına yönelik operasyonda, 21\'i muvazzaf 22 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nda görevli FETÖ/PDY mensubu \'kripto askerler\'e yönelik ardışık telefon aramaları ile örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen 21\'i muvazzaf, 1\'i emekli 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE DHAFETÖPDYCumhuriyet BaşsavcılığıKara Kuvvetleri KomutanlığıEmniyet MüdürlüğüTerörle MücadeleMüdürlüğü TEM
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24