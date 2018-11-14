FETÖ'nün 'kripto asker' yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY), \'kripto asker\' oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verilen 21\'i muvazzaf 22 kişiden 14\'ü yakalandı. Firari 8 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nda görevli FETÖ/PDY mensubu \'kripto askerler\'e yönelik ardışık telefon aramaları ile örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan 21\'i muvazzaf, 1\'i emekli 22 kişi\'den 14\'ü, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gözaltına alınan 14 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Firari 8 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.