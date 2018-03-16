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FETÖ'nün 'Konya eyalet öğrenci sorumlusu'nun eşine ev hapsi 

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'Konya eyalet öğrenci sorumlusu' olduğu iddia edilen şüphelinin eşi ByLock kullanıcısı Hamide K

16 Mart 2018 21:16

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün \'Konya eyalet öğrenci sorumlusu\' olduğu iddia edilen şüphelinin eşi ByLock kullanıcısı Hamide K., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aranan ByLock kullanıcısı örgütün \'Konya eyalet öğrenci sorumlusu\' olduğu iddia edilen makine mühendisi Yasin K. ile eşi ByLock kullanıcısı Hamide K.\'yi 14 Mart Çarşamba günü Samsun\'un Atakum ilçesinde bulunan Yeni Mahalle\'de saklandıkları örgütün gaybubet evinde yakaladı. Yasin K., ifadesinin ardından Konya\'ya gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen Hamide K. ise çıkartıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hamide K.\'nin ByLock\'a bir telefonundan 28 bin 421, diğer telefonundan da 82 kez giriş yaptığı belirlendi.

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