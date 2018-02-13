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FETÖ'nün Kayseri muhasebecisi  ve yardımcısı yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan, örgütün kentteki mali finasman yapısını organize edip, muhasebesini tuttuğu iddia edilen Orhan Aydın ile kendisiyle irtibatlı olduğu belirlenen M

13 Şubat 2018 15:10

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan, örgütün kentteki mali finasman yapısını organize edip, muhasebesini tuttuğu iddia edilen Orhan Aydın ile kendisiyle irtibatlı olduğu belirlenen M.F.İ. yakalandı.
FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında savcılğın talimatıyla harete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, terör örgütüne ait şirketlerde muhasebeci olarak çalışan Orhan Aydın\'ı gözaltına aldı. \'ByLock\' kullandığı da iddia edilen zanlının, örgüt adına himmet, kurban ve para bağışı toplayıp örgüte aktardığı, örgütün üst düzey yöneticileriyle sürekli birlikte olduğu belirlendi. Aynı operasyonda, Orhan Aydın\'a yardımcı olduğu gerekçesiyle M.F.İ. de gözaltına alındı. 2 zanlı, KOM Şubesi\'nde sorguya alındı.

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