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FETÖ'nün katalog evlilik sorumluları Isparta'da yakalandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin 'izdivaç sorumluları' olduğu belirlenen 18 şüpheli yakalandı

04 Aralık 2017 17:00

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY\'nin \'izdivaç sorumluları\' olduğu belirlenen 18 şüpheli yakalandı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Isparta merkez ve ilçelerinde bugün saat 06.30 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 18 şüpheli ikametlerinde gözaltına alındı.
Şüphelilerin ByLock dökümleri incelendiğinde; örgüt içerisinde izdivaçla evlilik yapan (katalog evliliği) kişiler ve örgütün izdivaç sorumluları olduğu belirlenirken, yine ByLock dökümlerinde \'rüya\' tarzı söylemlerle örgütün moral ve motivasyonunu üst düzeyde tutmaya yönelik yazışma içeriklerinin tespit edildiği kaydedildi.

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