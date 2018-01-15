"FETÖ'nün kasası" denerek tutuklanan kişi tahliye edildi

Bursa'da Fthullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına para toplayarak örgüt atamalarını planladığı iddiasıyla 22 ile 32 yıl arasında hapisle yargılanan Eyüp Karakuş, 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi.

Star'da yer alan habere göre iddianamede, her yıl Pensilvanya’ya giderek Fetullah Gülen’i ziyaret ettiği, 15 Temmuz darbe girişimine kadar örgüt toplantıları düzenleyerek para toplayıp 'akladığı' belirtilen Karakuş, darbe girişiminin hemen ardından tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

'FETÖ' Bursa iddianamesi'nde, kapatılan Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı’nın yöneticisi olduğu belirtilen Eyüp Karakuş’un, vakfa 806.042 lira ile 127.602 Euro'luk 'himmet' paralarını aklayarak aktardığı kaydedildi. Karakuş’un diğer vakıf yöneticileriyle müşterek hareket ederek, Bank Asya’da açılmış katılım hesaplarına da toplam 4.221.607.52 lira ile 165.000 dolar aktardığı, bankadaki mevduat hesabına da 273.500 lira ve 30.000 USD’lik himmet paralarını gönderdiği bilgisine yer verildi. Karakuş’un ayrıca kendi şahsi şirketinin hesabından da kapatılan FETÖ vakfına 50.000 lirayatırdığı belirlenmişti.

İddianamede onlarca işadamı, Eyüp Karakuş’un 'FETÖ' yapılanması içindeki konumunu dikkat çeken örneklerle anlattı. İşadamları Karakuş’un, firari 'FETÖ' sanığı olduğu belirtilen Cansun Sarıyıldız ve eski Vali Şahabettin Harput’la birlikte örgütün faaliyetlerini koordine ederek para trafiğini kontrol ettiğini ve yönettiğini ifade ettiler.

"FETÖ'nün sorunalrını çözmekle görevlendirildi"

Şüphelilerden tutuklu sanık F.K ifadesinde, “Eyüp Karakuş FETÖ il yapılanması içinde faal biriydi. Sohbet toplantısına davet ettiği işadamlarından FETÖ adına para toplardı. Eyüp Karakuş, Cansun Sarıyıldız’ın talimatıyla valilikte işi olan, belediyelerde işi olan FETÖ mensuplarının sorunlarını çözmekle görevlendirilmişti. Eyüp Karakuş resmi dairelerde FETÖ’nün karşılaştığı sorunları çözmekle görevlendirilmişti” dedi.