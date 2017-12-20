FETÖ'nün Kahramanmaraş bölge imamı Aydın'da yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde bir yolcu minibüsünde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'sözde\' Kahramanmaraş bölge imamı olduğu ileri sürülen 1 kişi yakalandı.

Efeler ilçesinde, Söke yönüne giden bir yolcu minibüsü, Aydın-Söke Karayolu\'nda, dün yol kontrolü yapan polis ve jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde yolcular arasındaki Y.A.\'nın Eskişehir Anadolu Lisesi\'nde tarih öğretmeni iken tayin olduğu Kahramanmaraş\'ta, FETÖ/PDY\'nin il imamı olduğu ortaya çıkınca, Kanun Hükmünde Kararname ile mesleğinden ihraç edildiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Y.A., gözaltına alınıp, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.



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