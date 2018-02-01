T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'nün kadınlardan sorumlu mahrem imamı yakalandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kadınlardan sorumlu mahrem imamı olduğu öne sürülen Hatice Çakmak, aynı suçtan bir süre cezaevinde kalan ağabeyinin evinde yakalandı

01 Şubat 2018 18:18

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kadınlardan sorumlu mahrem imamı olduğu öne sürülen Hatice Çakmak, aynı suçtan bir süre cezaevinde kalan ağabeyinin evinde yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen Hatice Çakmak\'ın Havran\'da bir evde olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bugün saat 09.00 sıralarında operasyon düzenledi. FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında 2 yıldır yakalama kararı bulunan Hatice Çakmak, aynı suçtan 11 ay cezaevinde yatıp, çıkan ağabeyi Emin Filiz\'in evinde gizlenirken yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Hatice Çakmak, jandarmadaki işlemlerinin ardından, Afyonkarahisar\'a gönderilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih Emrah ERDOĞANEDREMİTBalıkesir DHA BALIKESİR FETÖPDYHaticeBalıkesirJandarma KomutanlığıFETÖPDYKHKHavranSulh Ceza HakimliğiEmin FilizByLockAfyonkarahisarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24