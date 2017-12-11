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FETÖ'nün kadın yapılanmasına 5 ilde operasyon: 7 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 7 kadın gözaltına alındı

11 Aralık 2017 16:34

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 7 kadın gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri İstanbul, Ankara, Kayseri, Yozgat ve Karaman\'da FETÖ\'nün kadın yapılanmasına yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kadın gözaltına alınırken, adreslerinde arama yapıldı. Şüphelilerin sorgulanmak üzere Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü\'ne getirileceği belirtildi.

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