FETÖ'nün kadın yapılanmasına 5 ilde operasyon: 7 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 7 kadın gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri İstanbul, Ankara, Kayseri, Yozgat ve Karaman\'da FETÖ\'nün kadın yapılanmasına yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kadın gözaltına alınırken, adreslerinde arama yapıldı. Şüphelilerin sorgulanmak üzere Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü\'ne getirileceği belirtildi.