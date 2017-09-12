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FETÖ'nün kadın yapılanmasına 10 gözaltı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula İlçesi'nde, FETÖ/PDY'nin ilçedeki kadın yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

12 Eylül 2017 22:15

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula İlçesi\'nde, FETÖ/PDY\'nin ilçedeki kadın yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Kula Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt hiyerarşisinde \'abla\' tabir edilen yapılanmada bulundukları ve kapatılan FETÖ derneklerine yönetici ve üye oldukları belirlenen 10 kadın gözaltına alındı. Kula Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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