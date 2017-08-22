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FETÖ'nün kaçak etüd öğretmeni 7 kişi tutuklandı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, FETÖ'nün kaçak iki etüd merkezi ile evlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 eski öğretmenden 7'si tutuklandı

22 Ağustos 2017 22:21

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da, FETÖ\'nün kaçak iki etüd merkezi ile evlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 eski öğretmenden 7\'si tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Şehzadeler İlçesi\'nde örgüte ait olduğu belirtilen 2 kaçak etüd merkezi ile 8 eve, 8 Ağustos\'ta, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname ile daha önce meslekten ihraç edilen etüd merkezlerinde görevli 12 öğretmen gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise örgüte ait dokümanlar ile dijital veriler ve yüklü miktarda para ele geçirildi.
Şüpheliler, Terörle Şube Müdürlüğü\'ndeki 14 günlük sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7\'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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