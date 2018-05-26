'FETÖ'nün İTÜ yapılanması davasında karar; 16 sanığa hapis cezası

'FETÖ'nün İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) akademik yapılanmasına ilişkin 7'si tutuklu, 3'ü firari 35 sanığın yargılandığı davada, 16 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 7 yıl 6 arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gün süren davada, savcılık mütalaasına karşılık sanık ve sanık avukatlarına son savunmaları soruldu. Savunma yapan sanık ve sanık avukatları, mütalaaya itiraz ederek beraatlarını talep etti. Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, biri tutuklu, üçü firari 19 sanığın dosyasının, savunmalarının alınmamış olması ve dijital materyallerin henüz incelenmemesi gerekçesiyle ayrılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan sanıklar Cafer Uyanık, Hafize Tokgöz, İbrahim Kılıç, Hülya Yeltepe Ercan ve Hatice Dinçer'in 6 yıl 3'er ay, Dursun Ayhan, Murat Özkan, Esra Şerife Pampal, Fatih Özbay, Mehmet Şahin, Selçuk Aktürk, Sultan Sönmez ve Ömer Sinan Saraç'ın 7 yıl 6'şar ay, Bayram Türk'ün 4 yıl 2 ay ve Volkan Çakır ile Ahmet Talha Üzümcü'nün ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmasını karara bağladı.

Tutuklu sanıklardan İbrahim Kılıç'ın aldığı ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süreye göre tahliye edilmesine hükmeden heyet, diğer tutuklu sanıklar Dursun Ayhan, Fatih Özbay, Mehmet Şahin, Murat Özkan ve Sultan Sönmez'in ise bu hallerinin devamını kararlaştırdı.