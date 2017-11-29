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FETÖ'nün işadamı ve kamu görevlileri davasında 11 tahliye

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY'nin Malkara ilçesindeki işadamı ve kamu görevlileri yapılanması davasında 11 sanık tahliye edildi

29 Kasım 2017 15:55

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da FETÖ/PDY\'nin Malkara ilçesindeki işadamı ve kamu görevlileri yapılanması davasında 11 sanık tahliye edildi.
FETÖ/PDY\'nin Malkara ilçesindeki işadamı ve kamu görevlileri yapılanmasına yönelik açılan ve 20\'si tutuklu 68 sanığın yargılanmasına  İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün toplantı salonunda oluşturulan 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından sanık avukatlarına söz verildi. Duruşma savcısı mütalaasında, tutuklu sanıklardan B.Ö., A.Ç., H.K., E.Z., İ.K., M.E., Ö.A.,  H.T.,M.G., S.E., ve E.Ö\'nün cezaevinde kaldıkları süre  ve örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanmadıkları gerekçesi ile tahliyesine karar verdi. 9 sanığın tutukluğunun devam ettiği dava ertelendi.

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