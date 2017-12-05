 FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI…(2)

- Mahkeme başkanı: Bu kadar kurban kesilse Afrika\'da bir tane aç kalmaz. Nasıl film dönüyor biliyoruz

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

FETÖ\'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 21\'i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davada tutuklu sanıklar savunma yaptı. 1 Mart 2014\'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'nda hükümeti alenen tehdit ettiği belirtilen firari sanık Başkan Rızanur Meral\'in açılış konuşmasına değinen işadamı Mustafa Zenginer, “Konuşma güncel ve ekonomik konuşmalarla başladı. Sona doğru konuşmanın dozu, ayarı kaçtı ve farklı yerlere gitti. Nerede alkışladım, nerede alkışlamadım hatırlamıyorum. Ama Rızanur Meral\'in \'Kimler kimlerin inlerine girecek…\' ifadesini alkışlamadım. Konuşma hoşuma gitmediği için solondan ayrıldım\" dedi. Sanık Zenginer örgüt üyesi olmadığını belirterek, “Bu örgütle mücadele ederken bataklık kurutulmak yerine sivrisineklerle uğraşılıyor. Bal arılarına ve kelebeklere de zarar veriliyor\" diye konuştu.

“KOD ADIM YOK\"

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda savunmasını yapan tutuklu sanık Şafak Koca, 423 gündür tutuklu olduğunu, 20 yıldır Florya\'da oturduğunu, Floryalı İş Adamları Derneği (FİADER)\'ne 2010 yılında ticaret amaçlı üye olduğunu, dernekte yöneticilik sıfatının olmadığını anlattı.

Sanık Koca, 1 Mart 2014\'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'na katılmadığını belirterek, “TUSKON\'a üyesi değilim. FETÖ ile gönül bağım ya da maddi bağım bulunmamaktadır. Örgüte üye değilim. Bank Asya\'da hesap açmadım. Yönlendirme ile para yatırmadım. Hakkımda gizli tanık beyanları yoktur. Çocuklarımı FETÖ\'nün okullarına göndermedim. Silahlı ya da silahsız eylem içinde olmadım. Kod adım yoktur. Olay günü maç izlemek için dernekte olduğum sırada gözaltına alındım, derneğin aidatlarını da ödemedim\" dedi.

SANIĞA O GÖRÜŞMESİ SORULDU

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk , “Görüşmelerinde darbe girişimine \'tiyatro\' demişsin… Ankara\'da özel harekette 50 polis şehit olmuş\" diye sordu. “Gece saat 03.00\'da olmuş. Yayla evinde televizyon bulunmamaktadır. Bilirsiniz yayla evlerini…\" diyen sanık Koca, şehitler olduğunu öğrenince kahrolduğunu söyledi.

SANIK TUZLU: BYLOCK KULLANMADIM

Sanıklardan işadamı Ahmet Tuzlu da 450 gündür tutuklu olduğunu, İstanbul\'da lokantaları bulunduğunu, 500 civarında çalışanı olduğunu söyleyerek hakkındaki iddiaları reddetti. Sanık Tuzlu, Bylock kullandığı iddialarını da reddederek, “Lokantacı pide ve yemek yapar. Lokantada çocuk alanları bulunur. Bunun yanı sıra wifi de müşterilere hizmet olarak verilir. Bylock programı da bu wifiden indirilmiş. Burak A. diye biri indirmiş. Bu kişiyi tanımıyorum. Müşterim olduğunu düşünüyorum\" diye konuştu.

“30 YILLIK EMEĞİM HEDER OLDU\"

Sanık Tuzlu, Bahçelievler İş Adamları Derneği üyesi olduğunu, örgütün gerçek yüzünü gördükten sonra 17-25 Aralık\'tan sonra dilekçe yazarak üyelikten istifa ettiğini belirtti. Sanık Tuzlu şunları söyledi: Gizli tanığın iddialarını reddediyorum. Bu örgüte finansal destek sağlamadım. Örgüt lideri Fetullah Gülen\'in kitaplarını okumadım. İddianamede geçen kitap nereden alındı, bilmiyorum . Aramalarda ben yoktum. Suçlamalara dayanıksızdır. Ben suça karışmadım. Devletini ve milletlini seven bir kişiyim. Hiçbir zaman terörün amacına hizmet etmedim. Digitürk kullanmadım. TUSKON Genel kuruluna katılmadım. 1 dolarım da yoktur. Sosyal medya kullanıcısı değilim. Kod adım yoktur. 450 gündür suça karışmadığım halde bütün servetimi kaybettim. Bütün işyerlerim kapandı. 30 yıllık emeğim heder oldu. Suçum varsa yüce adalet cezamı verebilir ancak uyduruk bahanelerle işyeri kapatılamaz. Mağdur oldum. Ben buradan dışarı borçlu olarak çıkacağım. Çok sıkıntı çektim. Psikolojim bozuldu. Sağlık sorunları yaşıyorum. 2 ay önce ameliyat oldum. Hala kendime gelemedim. Bank Asya\'ya destek olmadım. Kendim teslim oldum, kaçmadım. Delil karartma durumum yok. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.\"

“AFRİKADA BİR TANE AÇ KALMAZ\"

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, Tuzlu\'nun savcılık ve hakimlik ifadelerini okudu ve sanığın kesilen kurbanlarla ilgili verdiği ifadelerine karşılık, “Bu kadar kurban kesilse Afrika\'da bir tane aç kalmaz. Nasıl film dönüyor biliyoruz. Dernekler kurban topluyor\" dedi. Sanık Tuzlu da “Ben kurban teklifini reddettim\" diye cevap verdi.

BYLOCK İLE İLGİLİ TUTANAK OKUNDU

Başkan Öztürk\'ün “Bylock içerikleriyle ilgili olarak bir tutanak geldi. Bir kez giriş yapılan yapılan ADS\'ler dikkate alınmıyor ancak bu Bylock\'tan birden fazla kez giriş yapıldığı için dikkate alınıyor. Görüşme kayıtları geldi. Bu kayıtta, \'Amerika genelinde yapılan otel programı iyi geçti, Fetullah hocaya iletildi. Programda üst düzey FBI temsilcileri de konuşmacı olarak katıldı\' birden fazla gruba mesaj atılmış. Hatay Kırıkhanlı birisini tanıyor musun? Bu şahıs nerede çalışıyor?\" diye sordu. Sanık Tuzlu da “Okul servisçiliği yapan biri vardı, Hataylı. Ailesiyle birlikte lokantaya gelirdi. Bakırköy\'de servis ve turizm şirketi sahibiydi\" diye cevap verdi. Başkan Öztürk ise “Bu şahıs keşke buraya gelse de FBI temsilcilerinin ne konuştuğunu söyleyip, bizi aydınlatsa\" dedi.

“BATAKLIK KURUTULMAK YERİNE SİVRİSİNEKLERLE UĞRAŞILIYOR\"

Tutuklu sanıklardan İşadamı Mustafa Zenginer de iş dünyasında yakın olmak maksadıyla en çok üyesi olan TUSKON\'a üye olduğunu anlatarak, hakkındaki suçlamaları reddetti. Bank Asya\'ya para yatırmadığını belirterek, “Digitürk\'ü iptal ettirmem, örgütsel bir hareket değildir. Bylock kullanmadım. İddialar çarptırılmış, varmış gibi gösterilmiştir. Terör örgütü üyesi değilim. Bu örgütle mücadele ederken bataklık kurutulmak yerine sivrisineklerle uğraşılıyor. Bal arılarına ve kelebeklere de zarar veriliyor. 16 aydır tutukluyum. Adaletin tecelli edeceğine güvenim tamdır. Kaçma yönünde teşebbüsüm olmadı. Evimde gözaltına alındım. Mal varlıklarım üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum\" şeklinde konuştu.

“O SÖZLERİNİ ALKIŞLAMADIM\"

Mahkeme Başkanı Öztürk\'ün sorusu üzerine sanık Zenginer, 1 Mart 2014\'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'na katıldığını, katılanlardan az kısmına dava açılmasının da çelişki olduğunu söyledi. Zenginer, “Genel kurulda Rızanur Meral\'in konuşmasını dinledim. Ben arkada ortalarda oturuyordum. Konuşma güncel ve ekonomik konuşmalarla başladı. Sona doğru konuşmanın dozu, ayarı kaçtı ve farklı yerlere gitti. Nerede alkışladım nerede alkışlamadım hatırlamıyorum ama Rızanur Meral\'in \'Kimler kimlerin inlerine girecek…\' ifadesini alkışlamadım. Konuşma hoşuma gitmediği için solondan ayrıldım\" diye konuştu.



“NEYİN NE OLDUĞU ANLAŞILMIYORDU\"

Başkan Öztürk\'ün “İstifa ettin mi?\" sorusuna sanık Zenginer, “17 -25 Aralık kumpası hükümet tarafından iddia ediliyordu. Neyin ne olduğunu anlaşılmıyordu. İstifa düşünmedim\" dedi. Mahkeme Başkanı Öztürk de “Daha ne olsun. MİT\'çilerin kafasına silah dayanıyor, ağızlarını burunları dağıtılıyor. Ne olması gerekiyor?\" diye tepki gösterdi. Duruşma sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.