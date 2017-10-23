 FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI  BAŞLIYOR...

* Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı\'nın da aralarında bulunduğu 31\'i tutuklu 86 sanığın yargılanmasına Silivri\'de başlanıyor

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı dava bugün başlıyor. TUSKON\'un Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile Faruk Güllü\'nün de aralarında bulunduğu sanıklar, Silivri\'de ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Duruşma salonu çevresinden detaylar

-Kavurmaca\'nın görüntüleri (arşiv)

