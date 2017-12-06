FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası (1)

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) FETÖ\'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 21\'i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın 9. duruşması başladı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü\'nün de aralarında bulunduğu 20 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Saat 10.00\'da başlayan duruşmada Ömer Faruk Kavurmacı\'nın savunmasını yapması ile devam ediyor.