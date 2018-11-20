FETÖ'nün insan kaynakları grubuna operasyon:15 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü FETÖ/PDY\'nin insan kaynakları grubuna yönelik 10 ilde düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, geçmişte düzenlediği FETÖ operasyonları sırasında ele geçirilen dijital verilerin incelemesinden İstanbul\'da yaşayan kişilerin kimlik bilgilerinin şifreli şekilde yer aldığı belirlendi.

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin cemaatin kullandığı www.iskare.net web sitesi üzerinden iş bulmak için kendilerine başvuran kişilerin siyasi, felsefi, dini görüşleri, ırk kökenleri ve sağlık durumlarına ait bilgilerin listesinin tuttulduğunu belirledi. TEM ekipleri, şüphelilere iş başvurusunda bulunan kişiler hakkında örgütte yönetici konumundaki kişiler tarafından puanlama yapılarak işe alım yapıldığını ve bu yöntemle örgüt içi eleman temin etmekte önemli bir veri tabanı oluşturulduğunu tespit etti.

10 İLDE 15 GÖZALTI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde 10 ilde 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Yapılan eş zamanlı operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şüpheli Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. TEM ekipleri 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

