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FETÖ'nün 'İlkadım eyalet ablası'na yeniden ev hapsi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce ev hapsi cezası alan; ancak savcının itirazı sonucu tutuklanarak, cezaevine gönderilen örgütün 'İlkadım eyalet ablası' Derya E

06 Mart 2018 16:50

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce ev hapsi cezası alan; ancak savcının itirazı sonucu tutuklanarak, cezaevine gönderilen örgütün \'İlkadım eyalet ablası\' Derya E., avukatının itirazıyla tahliye edildi. Derya E. hakkında yeniden ev hapsi kararı verildi. 
Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün \'İlkadım eyalet ablası\' olduğu ve şifreli haberleşme programı \'ByLock\'a \'Derya55\' kullanıcı adıyla 15 bin 891 kez giriş yaptığı belirtilen Derya E.\'yi yakaladı. İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi\'nde düzenlenen operasyonla 26 Şubat günü gözaltına alınan Derya E.\'nin örgüte ait evlere ve örgüt içi evlilik yapılmasına yönelik işlerle ilgilendiği belirtildi. Derya E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece önce ev hapsi cezasına çarptırılan Derya E., savcının itirazı sonucu tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Avukatının duruma itiraz etmesi üzerine tahliye edilen Derya E.\'ye yeniden ev hapsi cezası verildi.

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