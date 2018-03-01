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FETÖ'nün 'İlkadım eyalet ablası' yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün 'İlkadım eyalet ablası' Derya E

01 Mart 2018 15:24

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün \'İlkadım eyalet ablası\' Derya E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün \'İlkadım eyalet ablası\' olduğu ve şifreli haberleşme programı \'ByLock\'a \'Derya55\' kullanıcı adıyla 15 bin 891 kez giriş yaptığı belirtilen Derya E.\'yi yakaladı. İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi\'nde düzenlenen operasyonla 26 Şubat günü gözaltına alınan Derya E.\'nin örgüte ait evler ve örgüt içi evlilik yapılmasına yönelik işler ile ilgilendiği öğrenildi. Derya E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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