 FETÖ'NÜN İBB'Yİ İŞGALİ DAVASI BAŞLADI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başdanışmanı Mustafa Varank\'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank\'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit olduğu, 152 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 50 tutuklu sanığın yargılandığı dava başladı. Duruşmayı, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı da izledi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, 46 tutuklu sanık ve avukatları ile şehit olan Prof.Dr. İlhan Varank\'ın kardeşi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başdanışmanı Mustafa Varank, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı, AK Parti vekilleri Ahmet Hamdi Çamlı, Hasan Turan ile çok sayıda İBB çalışanı ve avukatlar katıldı. Duruşma salonu tamamen dolarken, bazı müştekiler ve avukatlar dışarıda kaldı. Duruşma, sanıkların kimlik sorgularıyla devam ediyor.



İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında İBB\'yi işgale giden 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı 2. Tabur 4 .Bölük emrinde görevli biri albay, 3\'ü yüzbaşı, biri teğmen, biri asteğmen, 2\'si uzman çavuş ve 42\'si er olan toplam 50 tutuklu asker yer alıyor.



3\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, işgale giden şüpheli askerlerden yüzbaşı Ömer Faruk Nazlıcan, yüzbaşı Cihan Şahin ve er Emrah Akbulut tarafından halka ve emniyet güçlerine karşı silahla ateş açıldığı, güvenlik güçlerince yapılan silahlı müdahalede bu 3 kişinin öldürüldüğü de yer alıyor. Toplam 50 şüpheli hakkındaki iddianamede, tüm şüphelilerin \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\", \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" ve \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.



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-15 Temmuz gecesi İBB\'de yaşananlarla ilgili görüntüler