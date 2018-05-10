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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 82 gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI 82 OLDU İzmir merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 82'ye yükseldi

10 Mayıs 2018 15:39

GÖZALTI SAYISI 82 OLDU
İzmir merkezli 15 ilde FETÖ/PDY\'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'ndaki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 82\'ye yükseldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'ndaki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada açığa alınan 91 muvazzaf asker ile 5 sivil imamın yakalanması için başlattığı operasyonda, sabah saatlerinde 65 kişiyi gözaltına aldı.Operasyon kapsamında 17 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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