FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına 66 gözaltı kararı (2)

50 GÖZALTI

Eskişehir merkezli 12 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında havacı muvazzaf askerler, savaş uçağı pilotları ile örgütün mahrem imamlarının bulunduğu 66 şüpheliden 50\'si yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin sabah erken saatlerde Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Konya, Manisa, Mersin, Malatya, Amasya ve Batman illerinde eş zamanlı oparesyon gerçekleştirdiği belirtildi. Operasyonda aralarında havacı albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubaylar ile örgütün mahrem imamlarının bulunduğu 50 kişinin gözaltına alındığı, 16 kişinin de yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.