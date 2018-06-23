FETÖ'nün Hava Kuvvetleri üniversite mezunları sorumlusu yakalandı

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği FETÖ/PYD operasyonunda örgütün Hava Kuvvetleri yapılanması içinde üniversite mezunları sorumlusu olduğu öne sürülen Furkan Z. yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaklaşık 2 aylık çalışmasının ardından FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet evi\' olduğu tespit edilen kent merkezindeki bir eve baskın düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü üyesi almak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün Hava Kuvvetleri yapılanması içinde üniversite mezunları sorumlusu olduğu öne sürülen Furkan Z.\'yi gözaltına alındı. Polis ekipleri Furkan Z.\'nin kaldığı evde yaptıkları aramada 1 adet cep telefonu, 16 bin lira ile 750 dolar ele geçirdi. Furkan Z. sorgulanmak üzere KOM Şubesi\'ne götürüldü.

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