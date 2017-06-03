T24 LogoT24 Logo
Gündem

'FETÖ'nün gizli hücre evine baskın; 3 gözaltı

Şüphelilerden birinin bölge imamı olduğu belirlendi

03 Haziran 2017 17:05

Diyarbakır'da 'FETÖ'ye yönelik operasyonda gaybubet* olarak adlandırılan örgütün gizli hücre evine baskın yapıldı, aralarında avukatların ve bölge imamının da olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ahmet Ün'ün haberine göre Diyarbakır Emniyet Müdürülüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin iletişim programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen mahrem imamlara yönelik operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi Mezopotamya Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde bulunan ve örgüt üyelerinin ailelerinden ayrı olarak yaşadıkları 'gaybubet' olarak bilenen gizli hücre evine polis, baskın düzenledi.

Baskında, cep telefonları ve tabletlerde bulunan programları sıfırlamaya çalıştıkları söylenilen 3 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri 4 ilin imamı

Şüphelilerden birinin Diyarbakır, Siirt, Batman ve Mardin olmak üzere 4 ilin avukat imamı olduğu, bir diğerinin Diyarbakır eğitim danışmanı alanında il imam yardımcısı, 3'üncü kişinin ise Adana'nın eski il imamı ve şu anda Batman il imamı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin üzerinde ve evde yapılan aramada sahte kimlik belgeleri, çok sayıda tablet ve cep telefonu ele geçirildi.

Bugün Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne getiren 2 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilirken, diğer şüpheli ise Batman'a gönderildi. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. 

*Göz önünde bulunmama, eskimiş

ETİKETLER

FETÖPDYDiyarbakırİmamGözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24