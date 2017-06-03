'FETÖ'nün gizli hücre evine baskın; 3 gözaltı

Diyarbakır'da 'FETÖ'ye yönelik operasyonda gaybubet* olarak adlandırılan örgütün gizli hücre evine baskın yapıldı, aralarında avukatların ve bölge imamının da olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ahmet Ün'ün haberine göre Diyarbakır Emniyet Müdürülüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin iletişim programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen mahrem imamlara yönelik operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi Mezopotamya Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde bulunan ve örgüt üyelerinin ailelerinden ayrı olarak yaşadıkları 'gaybubet' olarak bilenen gizli hücre evine polis, baskın düzenledi.

Baskında, cep telefonları ve tabletlerde bulunan programları sıfırlamaya çalıştıkları söylenilen 3 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri 4 ilin imamı

Şüphelilerden birinin Diyarbakır, Siirt, Batman ve Mardin olmak üzere 4 ilin avukat imamı olduğu, bir diğerinin Diyarbakır eğitim danışmanı alanında il imam yardımcısı, 3'üncü kişinin ise Adana'nın eski il imamı ve şu anda Batman il imamı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin üzerinde ve evde yapılan aramada sahte kimlik belgeleri, çok sayıda tablet ve cep telefonu ele geçirildi.



Bugün Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne getiren 2 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilirken, diğer şüpheli ise Batman'a gönderildi. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

*Göz önünde bulunmama, eskimiş