FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 2 gözaltı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün \'gaybubet\' olarak adlandırılan gizli evlerine yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan Levent Ö.\'nün Afyonkarahisar\'da, İbrahim M.\'nin de Aksaray\'da, örgütün \'gaybubet \' evlerinde saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine bugün polisler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu Aksaray Emniyet Müdürlüğü\'nde sürüyor.



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