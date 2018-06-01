FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 14 gözaltı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da FETÖ/PDY\'nin gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt imamlarının da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evi olarak kullandığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin 10 farklı adrese eş zamanlı yaptığı baskınlarda, hepsi aranan 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Bursa Polis Okulu\'ndan sorumlu imam, hakim ve savcılardan sorumlu imam, KHK ile kapatılan TEGİDER Derneği\'nin başkanı, hakim ve savcı adayları, meslekten ihraç edilen öğretmenler olduğu belirtildi.

​Evlerde yapılan aramalarda ise 2 sahte kimlik, 2 sahte ehliyet, 22 GSM hattı, bir kısmında şifreli program bulunan 26 cep telefonu, 4 flash bellek, 1 hafıza kartı, 2 taşınabilir modem, 7 laptop, 2 tablet bilgisayar, 22 bin TL ve 440 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen\'in Bank Asya\'yı kurtarmak için verdiği para yatırma talimatına uydukları ifade edildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere KOM Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.