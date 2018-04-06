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FETÖ'nün gaybubet evlerine baskın: 11 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gebze'de 'gaybubet evleri'ne baskın düzenlendi

06 Nisan 2018 19:42

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gebze\'de \'gaybubet evleri\'ne baskın düzenlendi. 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri bulunan örgüt üyelerinin saklandığı evlere baskın düzenlendi. Gebze\'de örgütün \'gaybubet evleri\' olarak kullandığı 4 eve düzenlenen baskında 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden A.K., H.P., M.C.Ö. ve C.Ç. hakkında \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan yakalama kararı bulunduğu ve A.K. ile H.P.\'nin sahte kimlik taşıdığı, T.B., Ş.H.Ş. ve M.G.\'nin bylock kullandığı, A.E., V.D. ve M.K.\'nin örgüt üyelerinin saklanmasına yardım ettiği ve A.D.nin örgütle ilgili yürütülen bir soruşturmanın şüphelisi olduğu tespit edildi. Evlerde yapılan aramada ise 9 dizüstü bilgisayar, 14 cep telefonu, 13 hafıza kartı, 2 tablet bilgisayar, 3 bin 695 TL ve bin dolar para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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