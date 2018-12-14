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FETÖ'nün 'gaybubet' evlerinde yakalanan 4 kişi tutuklandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan 11 kişi, örgütün 'gaybubet' evinde yakalandı

14 Aralık 2018 00:14

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan 11 kişi, örgütün \'gaybubet\' evinde yakalandı. Şüphelilerden 4\'ü tutuklandı. 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli illerde haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan M.G., M.Ö., F.K., F.P., A.S., D.K., N.K., Ü.K., F.K., A.T. ve M.Ç.\'yi geçen 4 Aralık\'ta yapılan operasyonla kent merkezindeki gaygubet evinde yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3\'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4\'ü tutuklanırken, 4\'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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