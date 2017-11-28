FETÖ'nün 'gaybubet evleri' operasyonunda 7 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, FETÖ/PDY\'nin kentteki örgüt mensuplarını gizlemek amacıyla oluşturduğu \'gaybubet evleri\'ne yönelik polis tarafından yapılan operasyonda 7 kişi, gözaltına alındı. Ayrıca hediye paketlerine ve zarflara gizlenmiş halde olan, firari örgüt elemanlarına dağıtılacağı belirtilen yüklü miktarda Türk lirası ve dolar ele geçirildiği belirtildi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli de tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın, (FETÖ/PDY) Denizli\'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan operasyonlar sonucu dağılan yapılanmasını tekrar organize etmeye çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ\'nün özellikle önem verdiği firari üyelerini saklandığı ve \'gaybubet evleri\' olarak adlandırılan yerlerden sorumlu örgüt elemanını deşifre ederek, takibe aldı. \'Gaybubet evleri\'nden sorumlu olan örgüt elamanı M.S.\'nin 1 ay önce firari olan örgüt üyelerini sakladığını ve onlar için yurt dışına kaçma planları yaptığını tespit eden ekipler, Muğla\'nın Marmaris ilçesinde düzenlediği operasyonda 13 örgüt üyesini, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakaladı. Yakalananlar arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde \'Aydın il imamı\', \'Balıkesir ili eğitim danışmanı\' ve \'Erzurum bölge imamı\' olduğu değerlendirilen şüphelilerin de bulunduğu örgüt üyeleri tespit edildi. Şüphelilerin tamamı ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Polis ekipleri, Marmaris\'teki operasyondan sonra örgüt üyelerinin saklandığı Denizli\'deki 6 ayrı \'gaybubet evini\' tespit etti. Özel harekat ve organize suçlarla mücadele ekipleri, eş zamanlı olarak evlere operasyonlar düzenledi. Kapıları koçbaşıyla kırarak, giren polisler, evlerde saklanan ve örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 7 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, hediye paketlerinin ve zarfların içine konularak, hazırlanmış yüklü miktarda Türk lirası ve dolar ele geçirildi. \'Kayınpederin borcu\' yazılı bazı zarfların içinde bulunan paraların, firari örgüt üyelerine dağıtılacağı değerlendirilerek, paralara el konuldu.

Gözaltına alınan 7 kişinin sahte kimlik kullandığı öğrenildi. Aramalarda 20 örgüt üyesine ait sahte kimlik ve 5 pasaport ile dijital veriler ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



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