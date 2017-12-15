FETÖ'nün gaybubet evindeki kirli sepetinden binlerce lira ve dolar çıktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, \'gaybubet\' evlerine yapılan operasyonda, aralarında örgütün askerlerden sorumlu Manisa il abisinin de bulunduğu 6 kişi yakalandı. Baskında, kirli çamaşır sepetine gizlenmiş 176 bin 425 TL, 36 bin 151 dolar ve 4 bin 365 euro ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerine yönelik İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya merkezli Manisa, Kütahya, Burdur ve Uşak\'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Terör örgütünün, mensuplarını gizlemek amacıyla oluşturduğu \'gaybubet\' adı verilen 7 eve yapılan baskında Erhan Güler, Fatma Taşdemir, örgütün askerlerden sorumlu Manisa il abisi Hüseyin Kuş, örgütün para kasası olarak bilinen Kütahya sorumlusu Mustafa Öner ile Erkan Karademir ve Fatma Karademir gözaltına alındı.

Evlerden birinde yapılan aramada, banyodaki kirli çamaşırların bulunduğu sepette 176 bin 425 TL, 36 bin 151 dolar ve 4 bin 365 euro ele geçirildi. Aramada ayrıca, örgüt mensuplarının kullandığı belirlenen 3 sahte kimlik ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Antalya\'ya getirilen şüpheliler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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