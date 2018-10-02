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FETÖ'nün 'eyalet imamı' ve eşi tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken polisin yakalayıp, gözaltına aldığı, örgütün 'eyalet imamı' olduğu öne sürülen R

02 Ekim 2018 14:52

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken polisin yakalayıp, gözaltına aldığı, örgütün \'eyalet imamı\' olduğu öne sürülen R.B. ile eşi F.B., mahkemece tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ\'nün sözde 3 eyalete böldüğü Denizli\'deki \'eyalet imamları\'ndan biri olduğu iddia edilen ve \'örgüt yöneticisi olmak\' suçundan aranan R.B.\'yi geçen cuma günü düzenlediği operasyonda yakalayıp, gözaltına aldı. Örgüt içinde \'büyük bölgeci\' olarak tanınan R.B.\'nin eşi F.B. de gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi\'ndeki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen R.B. ile eşi F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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