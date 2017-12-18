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FETÖ'nün 'evlendirme sorumluları'na operasyon; 106 gözaltı kararı

Operasyon kapsamında 62 kişi gözaltına alındı

18 Aralık 2017 17:05

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün "evlilik birimi" sorumlularına yönelik İstanbul merkezli sürdürülen soruşturma kapsamında , haklarında yakalama kararı çıkarılan 106 şüpheliden 62'si gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışması ile 'FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock yazışmalarının deşifre edilmesi çalışmaları sürüyor.

Bu çalışmalarda deşifre edildikten sonra incelemeye alınan mesajlar doğrultusunda, örgütün "evlilik birimi" sorumluları oldukları iddiasıyla 106 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Operasyonlarda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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