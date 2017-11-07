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FETÖ'nün 'ev abileri' ile 'öğrenci evi sorumluları' adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında örgütün 'ev abileri' ile 'öğrenci evi sorumluları'nın da bulunduğu 4'ü kadın, 11 kişi adliyeye sevk ed

07 Kasım 2017 16:34

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında örgütün \'ev abileri\' ile \'öğrenci evi sorumluları\'nın da bulunduğu 4\'ü kadın, 11 kişi adliyeye sevk edildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kentte bazı adreslere geçen 30 Ekim\'de operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı oldukları belirlenen, örgütün \'ev abileri\' ile \'öğrenci evi sorumluları\'nın da aralarında bulunduğu 4\'ü kadın, 11 kişi gözaltına alındı. Özel sektör çalışanı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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