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"FETÖ'nün entelektüel yapılanması" operasyonunda 9 tutuklama

'FETÖ'nün 'entelektüel tiyatrocular imamı' olduğu ileri sürülen Ömer Pekin tutuklandı

12 Kasım 2017 16:01

İzmir merkezli 14 ilde, “FETÖ’nün entelektüel ve Gürcistan yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda başlattığı soruşturma kapsamında ‘FETÖ’nün "Gürcistan ve entelektüel yapılanması"na yönelik İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, ‘FETÖ'nün sözde "entelektüel tiyatrocular imamı" olduğu ileri sürülen Ömer Pekin'in de aralarında yer aldığı 18 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ömer Pekin'in de aralarında olduğu 9 kişi "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Fethullah Gülen'e özel sağlık hizmeti verdiği iddia edilen A.G.D'nin de aralarında olduğu zanlılardan 4'ü elektronik kelepçe, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

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