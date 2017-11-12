FETÖ'nün 'entelektüel ve Gürcistan yapılanması'na operasyon: 9 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'entelektüel ve Gürcistan yapılanması\'na yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan ve örgütün sözde \'entelektüel tiyatrocular imamı\' olduğu iddia edilen Ömer Pekin\'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 9\'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 Kasım günü gizli bir tanığın ifadesi doğrultusunda, FETÖ\'nün \'entelektüel ve Gürcistan yapılanması\'na yönelik 14 ilde operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 41 şüpheliden aralarında örgütün sözde \'entelektüel tiyatrocular imamı\' olduğu ileri sürülen Ömer Pekin\'in de bulunduğu 18 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Pekin\'in örgüt içindeki bazı kişileri, ünlü yapmak için girişimlerde bulunduğu ve örgütü sempatik göstermek için çalışmalar yaptığı belirlendi. Ayrıca Pekin\'in, darbe girişiminin ardından gözaltına alınan komedyen Atalay Demirci ile birlikte Pensilvanya\'da bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'e tiyatro gösterisi gösteri yaptığı ortaya çıktı.

Operasyon kapsamında Denizli\'de gözaltına alınan A.G.D. isimli kadının, kapatılan Şifa Hastanesi\'nde ebelik yaptığı ve örgüt elebaşı, İzmir\'deyken, kendisine sağlık hizmeti verdiği de belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Pekin\'in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklanırken, A.G.D.\'nin de aralarında olduğu şüphelilerden 4\'ü, elektronik kelepçeyle 3\'ü, adli kontrol şartıyla diğer 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.