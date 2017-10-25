FETÖ'nün Endonezya sorumlusu itirafçı olunca serbest bırakıldı

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Endonezya\'da gözaltına alındıktan sonra Türkiye\'ye teslim edilen FETÖ\'nün Endonezya\'daki üst düzey sorumlusu Hakan İslamoğlu\'nun, savcılık sorgusunda örgütün yurt dışı bağlantılarından birçok ismi verdiği belirtildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan İslamoğlu, sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Pakistan\'daki FETÖ okullarının müdürü Mesut Kaçmaz\'ın eşi Meral Kaçmaz tutuklandı.

Diplomatik girişimler sonrası geçtiğimiz hafta Türkiye\'ye teslim edilen ve emniyette sorgulanan Hakan İslamoğlu ile Pakistan\'daki FETÖ okullarının müdürü Mesut Kaçmaz\'ın eşi Meral Kaçmaz, sabah saatlerinde, Ankara Adliyesi\'ne getirildi. Cumhuriyet savcısı Velihattin Eldemir tarafından yürütülen soruşturmada, Hakan İslamoğlu\'nun etkin pişmanlıktan ararlanmak istediği ve yurt dışı bağlantılı yaklaşık 80 örgüt üyesi ile örgütün yurt dışı yapılanmasındaki 5 ülke imamının ismini verdiği öğrenildi. Ayrıca 50 örgüt üyesini fotoğraflarından teşhis ettiği belirtilen İslamoğlu, sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pakistan\'daki FETÖ okullarının müdürü Mesut Kaçmaz\'ın eşi Meral Kaçmaz ise sorgusunun ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Aynı soruşturmada eşiyle birlikte gözaltın alınan Mesut Kaçmaz\'ın ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul\'a gönderildiği öğrenildi.

