FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik iddianame tamamlandı

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılınca, FETÖ\'ün emniyetteki mahrem imamlarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak, 731 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame mahkemeye gönderildi.

Cumhuriyet Savcısı Serhat Özveren tarafından hazırlanan 708 sayfalık iddianamede, FETÖ\'nün emniyetteki mahrem yapılanması ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. İddianamede, devam eden soruşturmalar kapsamında Nisan 2017 tarihinde bir kişinin FETÖ\'nün, emniyet mahrem hizmetler yapılanması ile ilgili açıklamada bulunmak istediğini bildirdiği ve savcılığa bir adet cep telefonu ve örgütsel işleyiş ile mensuplarına ilişkin bir çok bilgiyi içerir 2 adet hafıza kartı teslim ettiği belirtildi. İddianamede, ele geçirilen bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan soruşturmalar ve alınan beyanlardan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğü içerisindeki yapılanmasının şu şekilde olduğu anlatıldı:

1-Ankara Büyük Bölge Temsilciliği

2-İstanbul/Marmara Büyük Bölge Temsilciliği

3-İzmir/Ege Büyük Bölge Temsilciliği

4-Gaziantep Büyük Bölge Temsilciliği-

5-Erzurum Büyük Bölge Temsilciliği

6-İRFAN BEY Temsilciliği (Polis Akademisi ve Polis Koleji)

7-OKUL (Polis Okulları Büyük Bölge Temsilciliği)

8-DİL Kursu Büyük Bölge Temsilciliği (İDB - Yıldız)

9-Kimya Dersi Temsilciliği (KOM)

10-Tarih Dersi Temsilciliği (TEM)

Yapılanmanın bu 10 ana kısımdan oluştuğu belirtilerek, \"Bu kısımların üstünde bunları yöneten 1 birim abisi vardır. Bu kişi sözde EGM\'nü yöneten imamdır. Emniyet İmamına bağlı çalışan bir sekreter vardır. Bu sekreter FETÖ\'nün mali yapısını ve personel yapısını takip eder. Temsilciliklere bağlı Küçük Bölge Mesulü/Genel Müdürü vardır. Her temsilciliğin altında 4\'er adet küçük bölge bulunmaktadır\" denildi.

Mahkemeye gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde, 731 şüpheli örgüt yöneticisi olmak suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

