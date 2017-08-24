'FETÖ'nün Emniyet yapılanması'na 22,5 hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem yapılanması' içinde yer aldıkları ileri sürülen 731 şüpheli hakkında, "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Cumhuriyet Savcısı Serhat Özveren tarafından düzenlenen iddianamede 'FETÖ' bağlantılı 8 şirkete, örgüte ait 55 daireye ve yaklaşık 600 bin dolara el konuldu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, soruşturmada 'FETÖ'nün emniyet mahrem hizmetleri Ankara yapılanması'nın Emniyet teşkilatında görevli tüm polis memuru, amir ve müdürlerini çeşitli kodlar vererek fişledikleri açığa çıkarıldı. İddianamede toplam 731 şüphelinin silahlı terör örgütü yöneticisi olmak suçundan 15'er yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.