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FETÖ'nün eğitim yapılanması davasında 83 sanığa hapis cezası

Ramazan ÇETN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasında yer aldıkları ididasıyla 56'sı tutuklu 112 sanığın yargılandığı davada karar verildi

12 Mayıs 2018 16:47

Ramazan ÇETN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, FETÖ/PDY\'nin eğitim yapılanmasında yer aldıkları ididasıyla 56\'sı tutuklu 112 sanığın yargılandığı davada karar verildi. 83 sanık, 2 yıl 1 ay ila 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
FETÖ/PDY\'nin Denizli\'deki eğitim yapılanmasında yer aldıkları ididasıyla haklarında dava açılan 56\'sı tutuklu 112 sanığın yargılanmasına devam edildi. Denizli Kongre ve Kültür Merkezi\'nde oluşturulan 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundaki karar duruşmasına, 56\'sı tutuklu 90 sanık ile avukatları ve yakınları katıldı. Mahkemede son savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, ihraç edilen eski öğretmen Osman Bikeç\'e örgüt yöneticiliğinden 13 yıl hapis cezası verdi. Diğer 82 sanık, örgüte yardım ve örgüt üyeliği suçlarından 2 yıl 1 ay ila 9 yıl 4 ay 15\'er gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 7 sanık ise beraat etti. Henüz yakalanamayan 22 sanık hakkındaki dava dosyası ise ayrıldı.

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