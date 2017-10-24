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FETÖ'nün 'Dostlarla Helallik' grubuna operasyon: 11 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Dostlarla helallik' WhatsApp grubu üyelerine yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

24 Ekim 2017 17:14

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'Dostlarla helallik\' WhatsApp grubu üyelerine yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin telefonunda yaptığı incelemede \'Dostlarla helallik\' isimli bir WhatsApp grubu olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede grubun FETÖ tarafından oluşturulduğu, elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt lehine birçok paylaşımlar yapıldığı ve örgüt adına yürütülen çalışmaların da buradan takip edildiği ortaya çıktı.
Bunun üzerine ekipler sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyonla düzenledi. Operasyonda aralarında KHK kararlarıyla meslekten ihraç edilmiş, memurların da olduğu mühendis, mimar, iş güvenliği uzmanı ve özel sektör çalışanı gibi değişik meslek gruplarından 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramda ise, çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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