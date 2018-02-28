T24 LogoT24 Logo
Gündem

 FETÖ'nün Doğan Medya Center'i işgal davasında savcı mütalaasını açıkladı

  Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün Hürriyet, CNN Türk, DHA ve Kanal D'nin de bulunduğu Doğan Medya Center binasının darbeci askerler tarafından basılmasına ilişkin 19 sanıklı davada, savcı esas hakkındaki mü

28 Şubat 2018 15:47

 

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün Hürriyet, CNN Türk, DHA ve Kanal D\'nin de bulunduğu Doğan Medya Center binasının darbeci askerler tarafından basılmasına ilişkin 19 sanıklı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu 3 eski rütbeli asker hakkında \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve \"Haberleşmenin engellenmesi\" suçundan 7,5\'er yıla kadar hapis talep etti. 
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Mehmet Akif Aslan ve Süleyman Ahmet Kaya getirildi. Doğan Holding, Başbakanlık, TBMM ve Savunma Bakanlığı\'nın avukatları da müşteki sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, Başsavcıvekili Mehmet Salih Sol esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Savcı 110 sayfalık mütalaa hazırladığını belirterek duruşmada sanıklar hakkında talep ettiği cezaları okudu. 

3 YÜZBAŞIYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Mütalaada, eski yüzbaşı olan tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Mehmet Akif Aslan ve Süleyman Ahmet Kaya hakkında \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Mütalaada, bu üç sanık hakkında \"Haberleşmenin engellenmesi\" suçundan 1,5 yıldan 7,5\'er yıla kadar hapis istendi. 

BİR SANIĞA KASTEN ADAM ÖLDÜRMEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Mütalaada, tutuklu sanık Süleyman Ahmet Kaya hakkında ayrıca Vedat Bağcerci\'nin öldürülmesi eyleminden \"Kasten öldürme\" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Diğer sanık Mehmet Akif Aslan hakkında ise \"Konut dokunulmazlığını ihlal\" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi talep edildi. Savcı, tutuksuz yargılanan 16 sanığın ise üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair delil bulunamadığından beraatlerini ve haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasını istedi. Mütalaanın ardından duruşmaya ara verildi. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ATİKDHA FETÖTemmuzHürriyet CNN Türk DHAKanalDoğan Medya CenterSavcıAğır Ceza MahkemesiErdalMehmet Akif AslanSüleyman Ahmet KayaDoğan Holding Başbakanlık TBMMSavunma BakanlığıDuruşmada Başsavcıvekili Mehmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24