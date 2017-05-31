"FETÖ'nün devlete sızma olasılığı hâlâ var"

Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan 661 sayfalık "taslak rapor"la ilgili olarak "MİT’in bu değerlendirmesi doğruysa şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu çetenin devlete sızma olasılığı hâlâ var" dedi.

Taslak raporda, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan şu değerlendirme yer alıyordu:

“Örgütün devlet kurumlarına ilk kez atanacak/yeni alınacak memur kadrolarını öncelikli olarak hedef alması, elindeki kamu görevlilerine ait kimlik bilgilerini de kullanmak suretiyle yaratacağı şaibelerle devlete olan güveni zedelemeye matuf propaganda ve provokasyonlara yönelmesinin olasılık dahilinde olduğu değerlendirilmektedir. Kamu kurumlarına personel seçme ve yerleştirme aşamalarında liyakat esaslarına riayet edilmesine özen gösterilmelidir.”

Mehmet Yakup Yılmaz'ın "Partili Cumhurbaşkanı ‘eşit’ olacak mı?" başlığıyla yayımlanan (31 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

İnsan hakları karnesi

TBMM İnsan Hakları Komisyonu, 8 aylık bir aradan sonra geçen gün toplandı, ama ne toplanma!

İnsan Hakları Komisyonu’nun iki üyesi, HDP’li Ayhan Bilgen ve Burcu Çelik Özkan tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor.

Öte yandan Ankara’da, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevine başladıkları İnsan Hakları Anıtı’na çıkan yollar da polis ekipleri tarafından kapalı tutuluyor.

Mahkemelerin gazeteciler için verdiği tutuklama kararları deseniz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da aykırı.

Yani şu anda Türkiye’de en zor bulunan şey “insan hakları”!

Liyakat aranmayınca böyle oluyor

MİT’in, darbe girişimini araştırmak için kurulan TBMM Komisyonu’na gönderdiği raporda FETÖ’nün devlet kadrolarına yeniden sızmaya çalışacağına dikkat çekiliyor.

Raporda şöyle bir bölüm var: “Örgütün devlet kurumlarına ilk kez atanacak/yeni alınacak memur kadrolarını öncelikli olarak hedef alması, elindeki kamu görevlilerine ait kimlik bilgilerini de kullanmak suretiyle yaratacağı şaibelerle devlete olan güveni zedelemeye matuf propaganda ve provokasyonlara yönelmesinin olasılık dahilinde olduğu değerlendirilmektedir. Kamu kurumlarına personel seçme ve yerleştirme aşamalarında liyakat esaslarına riayet edilmesine özen gösterilmelidir.”

MİT’in bu değerlendirmesi doğruysa şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Bu çetenin devlete sızma olasılığı hâlâ var!

Çünkü, bu iktidarın önemli zaaflarından biri de kamu kurumlarına personel seçmekte, tayin ve terfilerde “liyakat” diye bir konuya hiç önem vermiyor olmasıdır.

Liyakatin yerini, partili olmak, imam hatipli olmak gibi özellikler almış bulunuyor.

Geçmişte bu çetenin devletin kılcal damarlarına kadar sızabilmiş olmasının nedenini Cumhurbaşkanı açıklamıştı: “Aynı amaca farklı yollardan varmaya çalışan insanlar” olarak!

Bugün de bu durumun değiştiğini gösteren hiçbir şey yok.

Son HSK seçimlerinde de gördük ki kriter “iyi hukukçu olmak” değil, partili olmak, partinin amaçlarına göre davranmak.

FETÖ’cü subayların Genelkurmay Karargâhı’nda önemli görevlere getirilmelerinin, Cumhurbaşkanı yaverliğine seçilmelerinin nedeni de buydu.

İktidar, MİT’in bu uyarısına kulak vermeli. Aynı hatayı bir kez daha tekrarlamamalı.