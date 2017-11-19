FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndaki yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 27 şüpheliden 9\'u, 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

FETÖ/PDY\'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndaki yapılanmasına yönelik devam eden soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Çanakkale merkezli olarak, Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Yalova ve Zonguldak\'ta, eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında halen görevde bulunan 1 kurmay albay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmenin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında alınan gözaltı, arama ve el koyma kararı kapsamında eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, arama yapılan adreslerde yakalanan aralarında üst rütbeli komutanların da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şu ana kadar yakalanan 9 şüpheli arasında, Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Y.Ç. ile Erdek Filo Mayın Komutanlığı\'nda görevli Binbaşı O.E.\'nin de bulunduğu öğrenildi.

Değişik kentlerde gözaltına alınan şüpheliler, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü\'ne sevk edildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor.