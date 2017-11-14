T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'NÜN DARBE DAVASINDA 3 TAHLİYE, 2 TUTUKLAMA

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA  FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul'a sevk eden, aralarında eski Yalova Hava Meydan Komutanı ile olay gecesi görev yapan helikopter pilotlarının da bulunduğu

14 Kasım 2017 17:10

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
FETÖ\'nün 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında Yalova\'daki Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul\'a sevk eden, aralarında eski Yalova Hava Meydan Komutanı ile olay gecesi görev yapan helikopter pilotlarının da bulunduğu 10\'u tutuklu 16 sanığın yargılandığı davada, mahkeme tutuksuz 2 sanığın tutuklanmasına karar verirken, tutuklu 3 sanığın ise tahliyesine karar verdi. 
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, dönemin Hava Meydan Komutanı albay Metin Yıldırım ile burada görevli eski rütbeliler kurmay binbaşı Mehmet Gürler, teğmenler Sabri Çalışkan ve Faruk Şimşek, astsubay Hasan Yıldırım  ile Hava Harp Okulu Komutanlığı\'nda dönemin 5. Filo Komutanlığı\'nda görevli helikopter pilotları üsteğmen Hasan Kaya, üsteğmen Tuncay Yıldırım\'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

3 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, eski yüzbaşı Serdar Madran, eski üsteğmen İsa Akar ile eski kıdemli başçavuş Alaattin Mercan\'ın, haklarındaki suç vasfının değişme ihtimali ve adli kontrol tedbirinin ölçülü olacağı gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi. 

2 SANIK TUTUKLANDI 
Heyet, tutuksuz sanıklar teğmen Ali Yağmur, üsteğmen Faruk Özdemir hakkında ise eylemin niteliği, sanıklara spesifik olarak yüklenen suçun cinsi, sanıkların eylem içerisinde icra ettikleri görev, hakimiyet alanları, 15 Temmuz gecesi üstlendikleri pozisyon, sanık ve tanık beyanlarını dikkate alarak sanıkların ayrı ayrı tutuklanmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberTÜRKDHA  FETÖTemmuzYalova Hava Harp OkuluYalova Hava Meydan KomutanıAğır Ceza MahkemesindeMahkemeHava Meydan KomutanıMetin YıldırımMehmet GürlerSabriFarukHasan YıldırımHava Harp Okulu KomutanlığıFilo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24