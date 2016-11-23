'FETÖ'nün çatı davası Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile başladı ​

Gülen cemaati mensuplarına yönelik çatı davası kapsamında, aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 73 sanıklı 'FETÖ çatı /Paralel Yapı Ana Davası'nın ilk duruşmasının, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile başladığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serdar Coşkun’un darbe girişiminden 1 gün önce hazırladığı ‘FETÖ Çatı İddianamesi’nin ilk duruşması na dün Ankara’da başlandı.

Fethullah Gülen, Önder Aytaç, Hidayet Karaca, İlhan İşbilen dahil 73 sanıklı iddianamenin ilk duruşmasına mağdur müşteki sıfatıyla Emin Arslan, Amirallere Suikast kumpasında intihar eden Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, Balyoz kumpasında cezaevinde kanser olduktan sonra yaşamını yitiren Cem Aziz Çakmak’ın eşi Sevgi Çakmak, Balyoz kumpasında cezaevinde hayatını kaybeden Murat Özenalp’in eşi Sema Özenalp ve Osman Kaçmaz katıldı.

Odatv'nin haberine göre, Mahkeme Başkanı kimlik tespitinin ardından iddianamenin özetini okuyacağını bildirdi ve iddianamenin girişinde yer Atatürk bölümünü ve Gençliğe Hitabe’yi okudu.

Bugün başlayan davanın 5 gün sürmesine karar verildi.