T24 LogoT24 Logo
Gündem

'FETÖ'nün çatı davası Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile başladı ​

Duruşma, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor

23 Kasım 2016 13:26

Gülen cemaati mensuplarına yönelik çatı davası kapsamında, aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 73 sanıklı 'FETÖ çatı /Paralel Yapı Ana Davası'nın ilk duruşmasının, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile başladığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serdar Coşkun’un darbe girişiminden 1 gün önce hazırladığı ‘FETÖ Çatı İddianamesi’nin ilk duruşması na dün Ankara’da başlandı.

Fethullah Gülen, Önder Aytaç, Hidayet Karaca, İlhan İşbilen dahil 73 sanıklı iddianamenin ilk duruşmasına mağdur müşteki sıfatıyla Emin Arslan, Amirallere Suikast kumpasında intihar eden Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, Balyoz kumpasında cezaevinde kanser olduktan sonra yaşamını yitiren Cem Aziz Çakmak’ın eşi Sevgi Çakmak, Balyoz kumpasında cezaevinde hayatını kaybeden Murat Özenalp’in eşi Sema Özenalp ve Osman Kaçmaz katıldı.

Odatv'nin haberine göre, Mahkeme Başkanı kimlik tespitinin ardından iddianamenin özetini okuyacağını bildirdi ve iddianamenin girişinde yer Atatürk bölümünü ve Gençliğe Hitabe’yi okudu.

Bugün başlayan davanın 5 gün sürmesine karar verildi.

ETİKETLER

FETÖ çatı davasıMustafa Kemal AtatürkGençliğe HitabeAnkara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24