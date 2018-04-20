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FETÖ'nün 'Çalışma Evleri'nden sorumlu olduğu öne sürülen 8 kişi tutuklandı 

Ümit TÜRK İstanbul / DHA  - FETÖ'nün hakim ve savcı adayları için "çalışma evleri"nden sorumlu olduğu ileri sürülen, "abi-imam" konumundaki 8 kişi "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı

20 Nisan 2018 18:02

Ümit TÜRK İstanbul / DHA  - FETÖ\'nün hakim ve savcı adayları için \"çalışma evleri\"nden sorumlu olduğu ileri sürülen, \"abi-imam\" konumundaki 8 kişi \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla tutuklandı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin hakimlik sorgusu tamamlandı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerin, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.  
Savcılığın sevk yazısında, söz konusu evlerin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen\'in \"Devletin tüm kılcallarına sızın\" talimatı doğrultusunda açıldığı ifade edilerek \"Bu evlerde örgüt mensuplarına hem eğitim verilmiş hem de önceden çalınan sorular getirilerek örgüt mensuplarının kamu kurumlarına girmeleri ve sızmaları sağlamıştır\" denildi. 
Sevk yazısında şüphelilerden Ş.E.S., ile Ü.K.\'nin örgütün gizli yazışma programı Bylock kulanıcısı oldukları ve Ankara\'da örgütün hakim ve savcı adaylarına yönelik açılan evlerden birkaçından sorumlu kişiler oldukları belirtiliyor. 
Şüpheli H.K\'nın ise FETÖ\'nün İstanbul yapılanması kapsamında \"Fakülteci\" diye tabir edilen ve üniversite mezunu örgüt mensuplarının kamu kurumlarına sızmalarını sağlayan kişi olduğu belirtilen yazıda, bu şüphelinin de Bylock kullandığı tespitine yer verildi. Diğer şüphelilerin de örgüt evlerinde kalan kişiler oldukları ifade ediliyor.   
 

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