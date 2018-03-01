FETÖ'nün 'Bursa gaybubet evleri sorumlusu' ile eşi yakalandı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün kadın üyeleri tarafından kullanılan \'gaybubet evlerinin sorumlusu\' Meryem G. ile eşi Ömer G. yakalandı. Gözaltına alınan çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren teknik ve fiziki takip sonucu FETÖ\'nün kentteki \'gaybubet evleri\'ne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ soruşturması kapsamında aranan kadın şüphelilere kiralık ev bulmak ve örgüt tarafından gönderilen paralar ile bu kişilerin ev ihtiyaçlarını karşılamakla suçlanan Meryem G. ve eşi Ömer G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çift, \'terör örgütü üyesi olmak\' ve \'terör örgütüne destek sağlamak\' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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